Легкі штори на довершення додадуть повітряності, а віконниці для декорування вікон виглядатимуть доречно навіть у звичайній квартирі

Середземноморський стиль інтер’єру – найкраще джерело натхнення для створення дизайну затишного дому. Спосіб життя людей в дружній відкритій атмосфері південного узбережжя формує традиційний дизайн дому. Як розповідає CraftArt, кожен регіон містить свої особливі відтінки та манери оздоблення, проте багато спільних рис дизайну об’єднує різні країни Середземномор’я – Грецію, Францію, Іспанію, Італію, Марокко.

Основні характеристики середземноморського інтер’єру:

високі стелі з масивними дерев’яними балками;

натуральні матеріали оздоблення;

присутність арок в проймах;

однотонно пофарбовані світлі стіни;

декоративна штукатурка на окремих стінах;

керамічна плитка, мозаїка на стінах та підлозі;

дерев’яна підлога вираженої текстури;

дерев’яні меблі та плетені крісла;

вироби ручної роботи, вітраж, різьба, розписи стін;

натуральний текстиль;

Середземноморський стиль інтер’єру зазвичай асоціюється з морем, відпочинком та спекотними літніми днями у відпустці, йому, перш за все, притаманні простота, практичність та мінімалізм. Перед створенням відповідної атмосфери та настрою квартири слід також нагадати собі палітру усіх кольорів морського пейзажу.

Середземноморський стиль інтер’єру здебільшого характеризують сліпуча білизна і синява, блакитний, бірюзовий, оливковий, кораловий, пісочний і світло-коричневий кольори. В основному на стелю просторої та високої кухні монтують декоративні дерев’яні балки, доповнені кованими світильниками. Поєднання різних природних матеріалів значно збагачує приміщення. Стіни оздоблюють білосніжною або іншою однотонною матовою декоративною штукатуркою.

Підлогу стелять палубною дошкою та керамічною плиткою активного яскравого кольору. Керамічна плитка, розмальована візерунками, може стати сміливим доповненням як у випадку оздоблення підлоги, так і в частковому облицюванні стін. Характерна рисою середземноморського стилю інтер’єру є пофарбоване дерев’яне покриття підлоги.

Легкі штори на довершення додадуть повітряності, а віконниці для декорування вікон виглядатимуть доречно навіть у звичайній квартирі.

Етнічні особливості середземноморського стилю

Існує декілька різних напрямів стилю в межах особливостей культурних впливів тої чи іншої країни. Хоча у широкому розумінні стиль асоціюється із рибальством та мореплаванням, охоплюючи все, що пов’язане географічною назвою.

Грецький стиль

Серед усіх країн середземноморського узбережжя особливою естетикою та багатством декоративних форм відзначається Греція, чим, вочевидь, країна завдячує надзвичайно великою кількістю прилеглих до неї островів. Для грецького напряму характерні вільні просторі приміщення зі збудованими арками та проходами без дверей. Велике значення приділяється кухні. У грецькому сприйнятті кухня – це душа дому.

Характерною є холодна синя та біло-блакитна палітра кольорів стін, різьблені меблі з натуральної деревини, мармуровий камін. Світла спальня в кремових тонах оздоблена легкими шторами, низькими диванами та периною.

Італійський стиль

Завдяки теплій кольоровій гамі та можливості використання венеційської штукатурки та інших екстравагантних декоративних засобів італійський напрям вважається дорожчим, але і завдячує своєю популярністю римському впливу на сусідні країни в минулому.

Італійський стиль інтер’єру відрізняється чіткою деталізацією, що підкреслює кожну дрібницю дизайну: застосуванням кованих елементів, природного каменю, дерев’яних балок або витончених ліній класичних меблів. Плетені або дерев’яні меблі темних тонів акцентують насиченість інтер’єру, а масивна плитка нагадує про античні часи.

Мавританський стиль (Іспанія та Марокко, з арабськими та турецькими нотами)

Декорування інтер’єру в середземноморському стилі рідко коли сягає його безперечного чистого вигляду та зазвичай обмежується лише притаманними елементами: нюанси у вигляді мозаїчної плитки, низькі дивани, подушки та строкаті килими.

Наприклад, іспанська середземноморська квартира відрізняється наявністю в ній обробленого каменю, глини, й тканини, стиль більше нагадує грецький і марокканський, із характерним використанням круглих форм арок. Мавританський стиль впізнається саме візерунками й широким спектром різнобарвної палітри кольорів.