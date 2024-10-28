25 рослин, які варто посіяти чи посадити на зиму
Рослин, які можна посадити та посіяти на зиму, доволі багато
Щоб зменшити кількість рботи весною, мжна висадити чимало рослин восени. Оскільки вони адаптовані до холоду, перезимують та продовжать рости та дозрівати весною. Однак, не всі культури та сорти підходять для осіннього посіву. Що можна посадити на зиму, пише U-news.
Перелік озимих рослин
Рослин, які можна посадити та посіяти на зиму, доволі багато. Серед них:
- кріп;
- петрушка;
- морква;
- буряк;
- кінза;
- редис;
- капуста;
- ріпа;
- часник;
- цибуля;
- салат;
- шпинат;
- гірчиця;
- рукола;
- щавель;
- селера;
- шпинат;
- фенхель;
- пшениця;
- ячмінь;
- овес;
- хрін;
- пастернак;
- картопля;
- жито.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter