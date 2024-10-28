Рослин, які можна посадити та посіяти на зиму, доволі багато

Щоб зменшити кількість рботи весною, мжна висадити чимало рослин восени. Оскільки вони адаптовані до холоду, перезимують та продовжать рости та дозрівати весною. Однак, не всі культури та сорти підходять для осіннього посіву. Що можна посадити на зиму, пише U-news.

Перелік озимих рослин

Рослин, які можна посадити та посіяти на зиму, доволі багато. Серед них: