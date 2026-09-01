Державний архів Львівської області виклав у відкритий доступ чергову партію оцифрованих документів, серед яких є особові справи студентів Львівської політехніки. Мабуть, найвідомішим з цього списку є Степан Бандера, який там навчався на агронома. На його документи першим звернув увагу дослідник Денис Мандзюк.

Серед оцифрованих паперів сторічної давності, заповнених польською мовою, є реєстраційні картки з деканату сільськогосподарсько-лісничого факультету (rolniczo-lasowy wydział) студента Бандери, де зазначені предмети, кількість годин, які він прослухав на різних курсах, а також прізвища викладачів, які читали лекції.

оцифровані документи з Держархіву Львівської області

В особовій справі вказана особиста інформація студента – дата і місце народження, його національність і віросповідання, місце проживання батьків. Також там зазначено, що вступив Степан Бандера на основі іспитів матури в гімназії.

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Один із бланків містить тодішнє фото майбутнього провідника ОУН.

Фото, підпис та перелік предметів, які вивчав Степан Бандера у виші

Згідно з документами, на першому курсі впродовж 1928–29 навчального року Степан Бандера вивчав загальні дисципліни – вищу математику, нарисну геометрію, хімію, фізику, геологію та ботаніку, зоологію та економічну географію. За другий курс облікової картки немає.

На третьому курсі у 1930–1931 роках студенти вивчали загальне рослинництво, механічний обробіток ґрунту, сільськогосподарську технологію, хімію, машини та знаряддя, мали практичні заняття з сільськогосподарської механіки та технології, ґрунтознавства, методи селекції рослин, організацію та управління сільським господарством, використання лук і пасовищ, розведення та годівлю сільськогосподарських тварин, мали практичні заняття з тваринництва, селекції, годівлі та фізіології тварин.

На четвертому курсі, у 1931–1932 роках, серед дисциплін студенти-агрономи вивчали молочарство, економіку сільського господарства, селекцію рослин, соціальну агрономію, насінництво, городництво.

На сайті вишу офіційно зазначають, що Степан Бандера вчився у політехніці до 1933 року. Проте диплома інженера він так і не отримав через політичну діяльність та арешт.

Нагадаємо, раніше ZAXID.NET писав, які документи оцифровує архів та як ними можна користуватися дослідникам.