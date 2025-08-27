Інколи діти не хочуть їсти шкільну їжу, а інколи – потребують додаткового перекусу, якщо мають гуртки чи додаткові заняття

Батьки часто кладуть дітям перекус до школи, навіть якщо для них передбачений обід у їдальні. Інколи діти не хочуть їсти шкільну їжу, а інколи – потребують додаткового перекусу, якщо мають гуртки чи додаткові заняття. Центр громадського здоров’я МОЗ розповідає, як зібрати смачний та корисний перекус, щоб він був поживним та не зіпсувався.

Фахівці радять, що вміст ланч-бокса варто збирати за принципом тарілки здорового харчування:

½ ланч-бокса мають становити овочі та фрукти (яблука, морква, перець, огірки, помідори тощо);

¼ – білкові продукти (м’ясо птиці, несолоний сир, йогурт без цукру тощо);

¼ – складні вуглеводи, особливо цільнозернові продукти, наприклад, хлібці та хліб.

Також можна додавати корисні рослинні жири: жменя горіхів, насіння (наприклад, очищене гарбузове чи соняшникове) або шматочок авокадо.

З напоїв найкращий варіант – звичайна вода (0,5–0,7 л). Можна іноді давати несолодкий трав’яний чай або компот без цукру.

Вдалі приклади перекусів:

Яблуко та цільнозерновий сендвіч із несолоним сиром, огірком і помідором.

Морква та перець соломкою + шматочок нежирного запеченого м’яса + цільнозерновий хлібець + невелика жменя волоських горіхів + банан.

Грецький йогурт без цукру + полуниця + домашнє вівсяне печиво + морква.

Найкраще використовувати герметичний контейнер (судок) з пластику для харчових продуктів з декількома відділеннями – так їжа не змішуватиметься. Яскравий ланч-бокс може зробити перекус приємнішим і підвищити шанси, що дитина його з’їсть. Обов’язково нагадайте дитині про гігієну рук перед вживанням їжі.

Чого не можна класти у ланч-бокс: