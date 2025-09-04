Ситуацію не потрібно замовчувати, адже від цього страждають діти

Новий навчальний рік може принести клопоти батькам, якщо у школі траплятимуться випадки булінгу. Як правильно реагувати на випадки, коли ваших дітей цькують у школі? Ситуацію не потрібно замовчувати, адже від цього страждають діти. На сайті освітнього омбудсмена пояснили, як правильно писати заяву про булінг, щоб її не проігнорували.

Як діяти при булінгу:

Потрібно повідомити директора школи та за потреби звернутись у поліцію чи Службу освітнього омбудсмена. Частина звернень, які надходять до Служби освітнього омбудсмена, були неправильно оформлені: не містили доказів чи опису фактів булінгу.

«Це важливо для суду, бо коли розглядатиметься заява, то мають бути факти та докази, які чітко вказують на булінг. Аналізуючи справи судового реєстру, можемо зробити висновки, що у частині справ булери залишилися без покарання через неналежно представлені суду факти та докази», – вказано у повідомленні омбудсмена.

Якщо правильно скласти заяву про вчинення булінгу, то шанси, що справа дійде до суду і кривдника покарають, будуть вищі.

Як скласти заяву про булінг:

Повідомлення про булінг може бути в усній та (або) письмовій формі. Освітній омбудсмен рекомендує звертатись саме із письмовою заявою.

У заяві потрібно вказати:

прізвище, ім’я, по батькові;

місце проживання громадянина;

суть звернення;

підпис заявника;

дата подання;

електронна поштова адреса (в електронному зверненні).

Заява подається державною мовою. Для швидшого зв’язку зазначте у заяві також номер телефону.

Технічні моменти важливі, щоб заяву розглянули загалом, але не менш важливо детально описати випадки булінгу, уникаючи власних емоцій чи осуду. За можливості зазначте, чи були свідки, які б могли підтвердити ваші слова.

У заяві потрібно вакзати:

коли розпочався булінг (бажано зі вказанням дати);

тривалість;

кожну ситуацію булінгу.

Докладно опишіть усі події зі вказанням:

дати;

часу;

місця події (у класі під час уроку, на перерві, дорогою до школи, під час шкільного свята, на подвір’ї школи тощо);

свідків;

розгорнутого опису фактів булінгу, відокремлюючи їх від емоцій і оціночних суджень;

наслідків фізичної, психічної, економічної та іншої шкоди;

опису дій працівників закладу освіти/батьків/інших дітей/свідків під час події (якщо вони були присутні);

яким чином ви повідомили директора, працівників закладу освіти/класного керівника, батьків інших дітей про подію (усно під час особистої розмови чи під час телефонного дзвінка, в переписці – додайте скріни повідомлення, письмову заяву тощо);

опису вашого реагування на подію (звернулися до поліції, психолога, лікарні тощо);

доказів (документи, скріни, фото, аудіо- та відеофайли тощо).

Реєстрація заяви в закладі освіти:

Заява обов’язково має бути зареєстрована у закладі освіти. Напишіть заяву у двох екземплярах або зробіть її ксерокопію. Після реєстрації заяви у закладі на одному примірнику працівник школи має поставити вхідний номер, дату заяви та віддати її вам, а інший примірник залишається у закладі освіти. Це підтвердження звернення до керівника й зобов’язує його розглянути ситуацію щодо булінгу та скликати спеціальну комісію з розгляду випадку булінгу.

Керівник закладу також має обов’язково повідомити поліцію про вашу заяву. Ви також можете й самі звернутись до поліції, склавши заяву за описаною вище інструкцією. Якщо факт булінга підтвердився, то справу розглядатиме суд. Кривднику або його батькам (якщо дитина є неповнолітньою) можуть призначити штраф за ст. 173-4 КУпАП (булінг) або ст. 184 КУпАП (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей).