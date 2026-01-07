Українська художниця та громадська діячка Алевтина Кахідзе створили мальописи «Щоденники свободи» (Freedom Diaries). Вони стали основою нового освітньо-арттерапевтичного проєкту Фундації Христі Храновської, спрямованого на підтримку українських дітей, які вимушено виїхали за кордон через війну. Нещодавно його презентація відбулась у Львові.

Проєкт має на меті допомогти дітям віком від 9 до 15 років зберегти та усвідомити свою ідентичність, відчути зв’язок з українською культурою й трансформувати травматичний досвід у внутрішню силу. «Щоденники свободи» ‒ це окремий простір, де через мистецтво та творчість формується спільнота українців, навіть якщо вони живуть за межами Батьківщини.

Два мальописи Алевтини Кахідзе («Про громадянство рослин, тварин і людей» та «Зошит свободи») можна вивчати, розмальовувати та доповнювати. Це 24 окремі уроки, де кожна сторінка мальопису є окремим заняття («Про громадянство рослин, тварин і людей» – 10 занять, та «Зошит свободи» – 14 занять).

Автори проєкту наголошують, що у тих уроках не існує правильних, чи неправильних відповідей, так само як і визначеної послідовності уроків. Якщо дитина хоче, вона може просто розмалювати малюнки.

Фрагмент мальопису

Проєкт розроблено спеціально для вчителів українських шкіл за кордоном: методисти та психологи створили для них зручний інструментарій, який допоможе говорити з дітьми на складні теми. Проте його рекомендують і в Україні, адже поняття, про які йдеться у мальописах, актуальні не залежно від місця проживання. Проте їх використання в українських школах потребує певної адоптації.

«Ми не можемо пропонувати такі теми як біженство та ті складнощі, з якими стикнулися діти та їх пропрацювання в класі, де хтось переїхав три рази, а хтось не виїздив з рідного міста. Насамперед для нас дуже важливо дати українським дітям, де вони не були, усвідомлення того, що вони є частиною одного великого українського суспільства, всесвітнього, наголосити на спільних цінностях, спільній ідентичності. Показати, що з питаннями ідентичності можна працювати сучасною мовою, яку розуміють діти, і надавати їй безпечний простір, для того, щоб вони могли це відрефлексувати», ‒ розповідає мисткиня Марія Прошковська. Вона є креативною директоркою проєкту та має власний досвід життя з дитиною за кордоном.

Вчителі українських шкіл в Україні можуть додавати чи в повному обсязі, чи частково до навчальних програм ці уроки та говорити з дітьми на такі важливі теми, як ідентичність, свобода, пам'ять, громадянство, відповідальність тощо. Адже саме на ці теми у мистецькій формі говорить Алевтина Кахідзе.

Фрагмент мальопису

Уроки прописані як така дорожня карта для вчителя, де він має всю необхідну інформацію про те, як можна побудувати діалог у роботі з дітьми.



Кожне заняття розписано відносно вікових груп дітей, адже говорити з 10-річною дитиною так, як з 15-річною однаковими словами неможливо. Тому уроки розбиті на три окремі вікові групи й рекомендації надані для кожної з вікових груп. Також вчитель має такі підказки, що робити, якщо дитина засмучена чи не хоче відповідати з якихось причин. У проєкті брали участь психологи з Кабінету психічного здоров'я для дітей та юнацтва Києво-Могилянської академії.

Всі матеріали доступні на сайті до завантаження. Кожна сторінка чи кожне заняття може бути надруковане на принтері.

«До кожного уроку я записала коротенькі відео як мама та як мисткиня, про те, як можна зробити ці заняття ще цікавішими, гнучкішими, щоб всі учасники отримали від цього задоволення», ‒ додає Марія Прошковська.

«Основний наразі фокус для дітей за кордоном, щоб дати їм підтримку, для того, щоб ці діти верталися в Україну та були українцями в будь-якому куточку світу і цим пишалися. Далі ми орієнтуємося на внутрішньо переміщених дітей. Проте наступний наш крок – дати можливість рідним просто провести час разом та поговорити на важливі теми», ‒ додають автори проєкту.

Першою українською школою, де були впроваджені такі уроки, стала St. Mary’s Ukrainian School у Лондоні.

Хто така Алевтина Кахідзе?

Алевтина Кахідзе – українська художниця, перформерка, кураторка та дизайнерка, народилася 1973 року в Жданівці. Випускниця Національної академії образотворчого мистецтва та Академії Яна ван Ейка в Нідерландах.

З 2018 року Кахідзе є посланницею толерантності ООН в Україні. Вона також отримала Премію Малевича за значний внесок у художні виставкові проєкти, зокрема на таких міжнародних платформах, як Міжнародна бієнале сучасного мистецтва «Маніфеста 10», 7-ма Берлінська бієнале тощо. 1 грудня 2025 вона очолила Київський державний художній ліцей імені Тараса Шевченка