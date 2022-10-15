Рятувальники ліквідовують наслідки вибуху на шахті в Туреччині

У Туреччині стався вибух на вугільній шахті в районі Амасра в провінції Бартин, внаслідок якого загинули щонайменше 40 людей.

Вибух стався на глибині близько 300 метрів увечері в п’ятницю, 14 жовтня. Про кількість загиблих стало відомо в суботу.

Як пише BBC з посиланням на турецьку владу, 58 шахтарів вдалося врятувати, 11 отримали поранення, а один зник безвісти. Загалом на момент вибуху в шахті перебували 110 людей, половина з них працювали на глибині понад 300 метрів. Ймовірно, причиною вибуху стала метано-повітряна суміш.

Шахта, на якій стався вибух, належить державній компанії Turkish Hard Coal Enterprises.

До слова, наймасштабніший вибух на шахті в Туреччини стався у 2014 році, тоді загинула 301 людина.