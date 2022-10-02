Вибух знищив автомобіль вщент

У районі села Шестовиця, яке розташоване за 20 км від Чернігова, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій знайшли залишки автомобіля з тілами чотирьох чоловіків, які підірвалися на міні, повідомив у неділю, 2 жовтня, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Чернігівщина. З’явилося повідомлення про зникнення 4 чоловіків, які поїхали збирати гриби. На пошуки вирушили співробітники ДСНС. В районі села Шестовиця знайшли тіла загиблих та автомобіль, який імовірно підірвався на міні», – повідомив він.

Заступник голови ОП також поширив фото з місця трагедії, на яких видно, що вибух перекинув автомобіль на дах і знищив його вщент, розірвавши на шматки.

Зараз на місці працюють поліція, рятувальники та піротехніки.

Заступник керівника ОП закликав громадян не забувати про небезпеку, яку залишили російські загарбники.

«Жодні гриби або пікніки в лісі не вартують вашого життя. Користуйтеся рекомендаціями ДСНС», – наголосив він.