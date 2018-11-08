Щонайменше 47 осіб загинули у Зімбабве у результаті зіткнення двох автобусів

Львівський автобус потрапив у ДТП в Польщі.

Число загиблих може зрости

У Зімбабве внаслідок лобового зіткнення двох автобусів загинули щонайменше 47 осіб, ще 70 травмовані. Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на місцеве видання Herald Zimbabwe.

За попередньою інформацією, лобове зіткнення автобусів сталося поблизу міста Русапе на 166-му кілометрі траси Хараре - Мутаре.

Автобус компанії Bolt Cutter прямував до Мутаре, а автобус Smart Express – до Хараре. Останній намагався обігнати вантажівку. В результаті зіткнення автобуси дуже розтрощені.

Поліцейські повідомили, що загинули 45 дорослих та двох дітей, але не виключили, що число жертв може зрости.

Ця катастрофа – друга за кількістю жертв у Зімбабве після аварії Nyanga Bus в серпні 1991 року, в результаті якої загинули 89 людей.