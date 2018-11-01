На Тернопільщині в ДТП загинув водій рейсового автобуса

Автобус зазвичай курсував за маршрутом Львів – Шепетівка, але на момент аварії пасажирів у ньому не було

СуспільствоВолодимир Пиріг, сьогодні, 16:225430

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У Тернопільській області в ДТП потрапив автобус БАЗ, що курсував за маршрутом Львів – Шепетівка (Хмельницька область). Внаслідок аварії водій автобуса загинув.

ДТП сталася близько 14:00 між Кременцем та Шумськом. За інформацією обласної поліції, водій виїхав за межі проїзної частини на праве узбіччя. В результаті автобус перекинувся.

Разом з тим у поліції зазначили, що на момент аварії пасажирів в автобусі не було, оскільки він не курсував за маршрутом.

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