На Тернопільщині в ДТП загинув водій рейсового автобуса

У Тернопільській області в ДТП потрапив автобус БАЗ, що курсував за маршрутом Львів – Шепетівка (Хмельницька область). Внаслідок аварії водій автобуса загинув.

ДТП сталася близько 14:00 між Кременцем та Шумськом. За інформацією обласної поліції, водій виїхав за межі проїзної частини на праве узбіччя. В результаті автобус перекинувся.

Разом з тим у поліції зазначили, що на момент аварії пасажирів в автобусі не було, оскільки він не курсував за маршрутом.