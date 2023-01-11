У Чернівцях встановлять ще шість камер автоматичної фіксації порушень, п’ять будуть розташовані безпосередньо у місті, ще одна – на під’їзді до Чернівців. Камери фіксуватимуть перевищення швидкості 50 км/год і працюватимуть у місцях, де часто стаються ДТП.

Як у середу, 11 січня, повідомило чернівецьке медіа-агентство «АСС», рішення про встановлення камер автофіксації порушень схвалили на засіданні виконавчого комітету Чернівецької міськради. Локації були вибрані з огляду на кількість автомобільних аварій. Коли камери почнуть працювати, наразі не повідомляється.

Камери будуть розташовані за такими адресами:

на проспекті Незалежності, поблизу будинків 94, 125;

на вул. Героїв Майдану, поблизу будинку 160;

на вул. Сторожинецькій, поблизу будинку 94-Б;

на вул. Галицький шлях, поблизу будинку 46-В

у с. Коровії, автодорога М-19-03 0+972 Південний під’їзд до міста Чернівці у напрямку Чернівецької об’їзної дороги.

Зазначимо, вперше камери авто фіксації порушень у Чернівцях запрацювали у вересні 2021 року. Чотири камери автоматичної фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху встановили на двох вулицях міста.