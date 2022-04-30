У Закарпатській області запустили систему спостереження та аналітики, яка допомагатиме правоохоронцям виявляти підозрілих осіб через розпізнавання обличчя відеокамерами. Відповідне обладнання встановлене на в’їздах в область, на всіх великих вокзалах, а також поблизу важливих об’єктів. Крім того, на базі обласної військової адміністрації запрацював аналітичний центр, який оперативно оброблятиме інформацію, отриману із системи спостереження.

Про роботу нового ситуативно-аналітичного центру при військовій адміністрації під час брифінгу у п’ятницю, 30 квітня, розповів заступник голови Закарпатської ОВА Ігор Шинкарюк. За його словами, система створена для допомоги правоохоронним органам та спрощення виявлення підозрілих осіб, диверсійно-розвідувальних груп на території Закарпаття. До системи приєднують усі держструктури, які займаються безпекою області – СБУ, Держприкордонслужба, Нацполіція, Держспецзв’язку та інші.

«У першу чергу, була потреба в отриманні необхідної інформації для того, щоб захистити Закарпаття, розуміючи, які загрози діють на нашому напрямку. Ми отримали попереджувальну розвідувальну інформацію від СБУ, від поліції, ЗСУ про те, які саме устремління є в окупанта, а також готові мережі, які мала завдання відпрацьовувати на території Закарпатської області ті чи інші об’єкти», – сказав Ігор Шинкарюк.

Як зазначив заступник голови військової адміністрації, після впровадження системи на Закарпатті значно швидше почали реагувати екстрені служби, розширилися можливості оперативно-розшукових підрозділів, які працюють на лінії державного кордону, значний обсяг інформації, яку раніше аналізували люди, зараз обробляється автоматично.

«Це не історія про те, що просто збирають картотеки людей, які прибувають на територію області, або рухаються транзитом. Система формує ризикові кейси, повідомляє працівникам поліції, СБУ чи Держприкордонслужби в автоматичному режимі про ризики, які можливі на тому чи іншому напрямку, а також про фізичних осіб, які мають ризиковані зв’язки і можуть бути причетними до тієї чи іншої ситуації або знаходяться на об’єктах критичної інфраструктури, де вони з’явитися не могли просто так», – пояснив Ігор Шинкарюк.

Наразі спеціальне обладнання встановлено на всіх в’їздах на територію Закарпатської області, на всіх великих залізничних вокзалах, поблизу важливих об’єктів. Крім того, вже незабаром система запрацює і на пунктах пропуску на кордоні. Також відповідні камери планують встановити на всіх зупинках поїздів.

«Це обладнання, яке буде зчитувати матрицю обличчя, фіксувати людей і ми будемо володіти 90-вісдотковою інформацією, хто саме прибув на територію Закарпаття. Якщо людина вибуває за межі України, теж ставиться автоматична відмітка про те, що людина виїхала», – додав заступник голови Закарпатської ОВА.

Військова адміністрація надалі працює над розширенням системи відеоспостереження на території Закарпаття на всіх важливих об’єктах, щоби підвищити їх обороноздатність і загальний рівень безпеки в області.