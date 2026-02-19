Заклад розрахований на 360 учнів

Ліцей у селі Грубно Сокирянської громади планують капітально відремонтувати всередині та впровадити в приміщенні енергозберігаючі технології. На ремонт виділять майже 1,5 млн грн. Гроші нададуть з місцевого бюджету Сокирянської громади.

Тендер на капітальний ремонт і реставрацію Грубнянського ліцею оголосили на Prozorro 17 лютого. На торги подав свою пропозицію один учасник – фізична особа-підприємець Василь Рябко, який зареєстрований у місті Сокиряни.

Оскільки на тендер подався лише один учасник, то й ціна угоди залишилася незмінною. Школу в селі Грубно ремонутватимуть за 1 млн 469 тис. грн. Згідно з тендерною документацією, за ці гроші мають оновити стіни, підлогу та стелю в приміщеннях, капітально відремонтувати санвузли, оновити освітлення та електропроводку. Окремим пунктом стоїть ремонт вікон та замінна підвіконь, а також дверей.

Підрядник має виконати роботи до 31 грудня 2026 року. Додамо, що у школі селі Грубно Сокирянської громади навчається 160 учнів та працює 21 вчитель й технічний працівник.

За даними YouControl, підприємець Василь Рябко займається будівництвом житлових та нежитлових будівель. На ринку працює майже 10 років. З 2017 року бере участь у державних закупівлях. Найбільше участь у тендерах брав у 2025 році, тоді отримав понад 10 млн грн. Практично усі замовлення пов’язані з ремонтом комунального майна Сокирянської громади. У 2025 році Василь Рябко вже вигравав тендер на суму 1,4 млн грн на капітальний ремонт частини приміщень ліцею в селі Грубно.