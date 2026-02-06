Ліцей №7 у Чернівцях відремонтували у 2025 році

У нещодавно відремонтованому Чернівецькому ліцеї №7 вода затопила актову залу. За інформацією депутатки Чернівецької міської ради Антоніни Бабюк, це сталося через неякісно проведений ремонт. У міській раді створили спеціальну комісію та з’ясували, що залу затопило через проблеми з опалювальною системою.

Ліцей №7 відремонтували у 2025 році на умовах співфінансування з державного бюджету, фонду NEFСO та грошей міста. 29 січня оновлену актову залу затопило під час відлиги на вулиці. Про це на сесії міської ради розповіла депутатка Антоніна Бабюк, повідомив «Молодий Буковинець». Обраниця показала відео, на якому видно, що зі стелі приміщення тече вода, а працівники школи збирали калюжі води з підлоги.

«Там обмерзла система опалення у приміщені актового залу. Під час виконання ремонтних робіт системи опалення теплообмінник чомусь залишився на даху без утеплення. І коли почалася відлига – почалися проблеми», – прокоментувала відео депутатка. У міській раді створити робочу групу, яка з’ясувала причини затоплення актової зали і перевірила проведені підрядником ремонтні роботи.

У Чернівецькій міськраді 6 лютого зазначили, що з 2 лютого комісія департаменту інфраструктури та благоустрою разом з адміністрацією ліцею та технаглядом обстежила приміщення і дах будівлі. Наразі встановили, що покрівля школи не пошкоджена, а ремонт виконано якісно, а тому вода не могла текти з даху.

«Протікання сталося не з даху, а з вентиляційної машини в актовій залі. Це був теплоносій із системи опалення, а не дощова вода. Втрата герметичності мереж опалення сталася через низьку температуру та відсутність належної циркуляції теплоносія під час частих відключень електроенергії», – зазначили в Чернівецькій міськраді.

Документи про обстеження підписали члени комісії та директор ліцею. Міський департамент інфраструктури та благоустрою вирішить, хто саме має ліквідувати несправність, щоб вода з системи опалення більше не потрапляла в актову залу. Ремонт обіцяють провести найближчим часом, щоб протікання не повторилося при наступних сильних морозах.