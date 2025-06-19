Учень здобув по 200 балів із української та англійської мов, математики

Учень 11 класу Кострижівської школи на Буковині Василь Щітка набрав максимальну кількість балів на національному мультипредметному тесті з трьох предметів. Школяр складав українську і англійську мови, а також математику. У навчальному закладі розповіли, що Василь Щітка добре знає усі предметів.

Про високий рівень знань свого учня повідомила директорка школи Оксана Кисельова. Хлопець завжди вчився добре і з усіх предметів мав лише 12 балів, повідомляє «Молодий буковинець». В школі зазначили, що такий результат – це результат праці учня і вчителів, а ще підтримка сім’ї.

В школі розповіли, що Василь Щітка багато читає, ерудований, має блискучі знання з усіх предметів. також хлопець спокійний, добрий, готовий усім допомогти.

«Дуже шкода, що наш Василь уже закінчив школу, сумуватимемо за ним. Та й загалом у нас цьогоріч чудові випускники, усі – з дуже гарними знаннями», – зазначила директорка Оксана Кисельова.

Майже вся родина Василя Щітки – освітяни: батько викладає у Кострижівській школі фізику, одна бабуся раніше працювала вчителькою початкових класів, інша – історії. Мати учня, Наталія Щітка, зазначила, що багато залежить також від самої дитини, її бажання вчитися, цікавості до знань. «В сина змалку була цікавість до науки, тож ми всіляко заохочували його, підтримували, розвивали. Важливо також згодом обрати основні для себе предмети і зосередитися на них. Тоді можливо досягнути результату», – повідомила матір Василя Щітки. Наразі у сім’ї ще вирішують, куди буде вступати майбутній абітурієнт. З таким результатом його приймуть у будь-який вищий навчальний заклад.