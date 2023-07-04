У середу, 5 липня, у Львові та області синоптики прогнозують погіршення погоди, попереджаючи про шквальний вітер та сильні дощі, зокрема грозу з градом. Температура повітря становитиме близько 28°С.

Як вказано у повідомленні синоптиків львівського регіонального гідрометцентру, 5 липня у Львівській області буде мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень короткочасні дощі, місцями значні. Вдень грози, подекуди град. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінного напрямку, 3 – 8 м/с, вдень подекуди шквали 15 – 20 м/с. Температура вночі 11 – 16°С, вдень 24 – 29°С тепла.

У Львові вдень буде короткочасний дощ, гроза, град. Вночі та вранці туман. Вітер змінного напрямку, 3 – 8 м/с, вдень шквал 15 – 20 м/с. Температура вночі 13 – 15°С, вдень 26 – 28°С тепла. Погіршення видимості в опадах, в тумані 200 – 500 м.