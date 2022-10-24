В українських газосховищах достатньо газу для того, щоб пройти зиму. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«В Україні, попри обстріли, розпочався опалювальний сезон. У більшості міст уже почалося підключення тепла. Зараз у нас у газосховищах – близько 14,2 млрд кубів газу, і цього абсолютно достатньо, щоб стабільно пройти цю зиму», – написав голова уряду у Facebook 23 жовтня.

Згадав прем’єр-міністр і про обстріли енергетичних об’єктів України російськими військами, які продовжуються вже другий тиждень. За його словами, ворогу не вдається вивести нашу енергетичну систему з ладу.

«Енергетики працюють 24/7. Можливі тимчасові відключення електроенергії в окремих областях для прискорення ремонтних робіт. Говоримо з партнерами про пришвидшення постачання систем ППО, а також додаткового обладнання для необхідних ремонтів. Продовжуємо економити електроенергію!», – йдеться у повідомленні.

Раніше в уряді України на тлі обстрілів Росією об’єктів енергетичної інфраструктури попереджали, що «ця зима буде важкою».

«Укргідрометцентр» прогнозує, що майбутньої зими середня температура очікується на 1-2 градуси вищою за норму, розрахованою за період 1991-2020 років, а ймовірність тривалих періодів дуже холодної погоди з мінімальною температурою -25 – -30 градусів в Україні «є дуже низькою».