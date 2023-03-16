Олаф Шольц виступає в німецькому парламенті, 16 березня 2023

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що qйого країна допоможе Україні у безперебійному постачанні боєприпасів. Про це він повідомив під час виступу у нижній палаті німецького парламенту в четвер, 16 березня, пише Spiegel.

За його словами, Україні терміново потрібні боєприпаси для війни, оскільки у постачаннях сьогодні є перебої. Він зазначив, що особливо важливо забезпечити швидке постачання боєкомплекту.

Шольц також наголосив, що мета голів держав та урядів Європейського Союзу – досягнення ще якісніших і безперервних постачань.

«Німеччина готова відкрити свої закупівельні проекти і для інших держав-членів. Ми продовжимо працювати з європейськими партнерами, щоб Україна отримувала зброю та техніку, щоб вистояти та захистити себе. Для цього укладено контракти з промисловістю», – сказав канцлер.

Як пише «Радіо Свобода» з посиланням на AFP, Він пообіцяв вжити відповідних заходів на саміті ЄС наступного тижня.

Заява Шольца прозвучала після десятої зустрічі контактної групи з питань оборони України, яка відбулася 15 березня.