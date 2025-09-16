Шотландські хірурги прооперували у Львові постраждалого від удару по Вінниці хлопчика
Новини Львова від ZAXID.NET за 16 вересня
У вівторок, 16 вересня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Шотландська місія у Львові. Топові реконструктивні та пластичні хірурги оперують у лікарні святого Пантелеймона.
- Оприлюднили звернення. Депутати ЛМР закликали президента присвоїти Андрію Парубію звання Героя України.
- Повноцінно навчатися і займатись спортом. У Львові на базі ліцею «Просвіта» створили спеціалізовані спортивні класи.
- Львівський тиждень скульптури. Подія об’єднає українських та іноземних митців, а на вулицях міста з'являться нові композиції.
