Штаб АТО оприлюднив радіоперехоплення розмови бойовиків про полоненого диверсанта

СуспільствоОлег Костюк, сьогодні, 10:594100

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Штаб АТО оприлюднив радіоперехоплення розмови бойовиків про полоненого диверсанта
фото прес-центру АТО
Бойовики, щоб приховати невдачу своєї диверсійної групи, вирішили відхреститися від пораненого диверсанта

Штаб АТО оприлюднив радіоперехоплення розмови терористів щодо пораненого диверсанта, якого українські військові захопили у полон поблизу Широкиного. Запис розмови оприлюднений на сторінці прес-центру штабу АТО в Facebook.

Зокрема, у перехопленій розмові бойовики, щоб приховати невдачу своєї диверсійно-розвідувальної групи, вирішили відхреститися від пораненого диверсанта.

У штабі зазначили, що командування так званого 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти вирішило заявити, що їхній диверсант вирішив дезертирувати з позицій.

Насправді полонений бойовик з позивним «Малий» є заступником командира 1 стрілецького взводу, 1 стрілецької роти, 3-го стрілецького батальйону і виконував бойове завдання у складі ДРГ, діяльність якої було викрито.

Як інформував ZAXID.NET, українські військові лікарі врятували життя ворожому диверсанту, якого бойовики залишили після зіткнення з силами АТО.

Ворожі диверсанти залишили пораненого члена своєї групи біля Широкиного та відступили. Українські бійці оперативно евакуювали бойовика, надали йому необхідну медичну допомогу.

За життя російського диверсанта українські військові лікарі боролися сім годин, йому було перелито 1,5 літра плазми крові. Наразі він в реанімації під наглядом військових медиків. Стан важкий, але стабільний.

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