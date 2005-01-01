Українські лікарі сім годин оперували російського бойовика, кинутого диверсантами

Пораненому бойовику перелили півтора літра плазми крові

Українські лікарі врятували життя пораненому російському диверсанту, залишеному бойовиками на місці зіткнення з силами АТО. Про це під час брифінгу заявив речник Міністерства оборони з питань АТО Дмитро Гуцуляк.

За словами речника, йому перелили 1,5 літра плазми крові. Поранений диверсант перебуває під наглядом військових лікарів. Стан тяжкий, але стабільний. Його готують до наступного етапу медичної евакуації.

Повідомляється, що за життя російського диверсанта українські лікарі боролися протягом семи годин.

Дмитро Гуцуляк уточнив, що диверсанта захопили 19 січня в районі Широкиного. Тоді диверсійно-розвідувальна група бойовиків впритул наблизилася до позицій сил АТО. Зрозумівши, що їх викрили, окупанти почали стріляти. Українські військові відкрити вогонь у відповідь. Під час відходу диверсанти залишили у зоні зіткнення пораненого, якого українські війскові оперативно евакуювали та надали йому необхідну медичну допомогу.