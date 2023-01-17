У середу, 18 січня, синоптики оголосили у Львові та області штормове попередження. Протягом доби очікуються сильні пориви вітру, дощ з мокрим снігом та ожеледиця.

Як повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології, протягом 18 січня буде хмарно з проясненнями. На Львівщині очікуються значні опади у вигляді дощу з мокрим снігом, на окремих ділянках буде ожеледиця. Також очікуються пориви південно-західного вітру 15 – 20 м/с.

Температура повітря вночі у області становитиме від 0 до 5°С тепла, у Львові – 2 – 4°С тепла. Денна температура повітря на території Львова та області сягатиме 11°С тепла.

Львівська міськрада нагадує, що під час негоди не варто ходити під розлогими деревами, рекламними щитами, лініями електропередач і антенами, бо пориви вітру можуть їх пошкодити. У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, треба повідомляти «Гарячу лінію міста» за номером 1580.