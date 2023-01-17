Раніше у Львові облаштовували спеціальні місця для занурення

Управління з питань надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення Львівської міськради просить львів’ян утриматись від купання у водоймах 19 січня – на свято Богоявлення. Фахівці кажуть, що така традиція може завдати більше шкоди, аніж принести користі.

«Купання у холодній воді може бути корисним лише у випадку, якщо загартовуватися регулярно. А одноразове пірнання в ополонку без підготовки не оздоровить, а навпаки, може стати причиною проблем зі здоров’ям. Холодна вода насправді може бути корисною, але лише при систематичному загартовуванні, тобто при щоденному контакті з холодною водою. А починати загартовуватись краще поступово, у теплу пору року, повільно знижуючи температуру води, і тоді взимку можна зайти в ополонку без шкоди для здоров’я. Один із найпростіших варіантів, з яких можна розпочати загартовування водою у будь-яку пору року, це контрастний душ», – застерігають в ЛМР.

Окрім того, медики не радять пірнати в ополонку навіть за мінімальних симптомів застуди, адже різка зміна температури буде згубною для імунітету. Також заборонено пірнати в холодну воду тим, у кого хворі нирки, діабет і проблеми з тиском.

Тих, хто все ж вирішить купатися на Водохреща, просять дотримуватися правил безпеки:

мати зручний одяг, щоб швидко роздягнутися та одягнутися після купання;

мати зручне взуття, аби не впасти;

добре поїсти хоча б за годину до пірнання;

не вживати алкоголь;

добре розігрітися фізичними вправами.

«Занурюватись можна лише у спеціально обладнаних місцях біля берега та під наглядом рятувальників і медичних працівників. У воду варто занурюватись поступово, найкраще по шию, не замочивши голову, щоб уникнути рефлекторного звуження судин головного мозку. У воді варто бути не більше 30 секунд. Вийшовши з води, необхідно добре розтерти тіло сухим рушником, одягнутися, виконати декілька інтенсивних фізичних вправ, випити гарячого чаю», – радять в управлінні цивільного захисту ЛМР.

Нагадаємо, на Львівщині були випадки, коли людина померла після купання в ополонці на Водохреща.

Раніше Православна церква України назвала міфом твердження про те, що масові купання на Водохреще є давньою українською традицією, а також заявила, що пірнання в ополонку не «змиває» гріхи. Така традиція, на думку деяких істориків, притаманна росіянам.