У Львові традиційно організовують місця для охочих пірнати в ополонки на Водохреще

Синоптики прогнозують у найближчі дні у Львові та на заході України помірно теплу погоду – від кількох градусів морозу до кількох градусів тепла. Дещо похолодає після 20 січня, однак різких перепадів не буде. Випадіння снігу можна очікували лише наприкінці місяця.

Як розповіла ZAXID.NET синоптикиня Львівського регіонального гідрометцентру Оксана Мазепа, на Старий Новий рік (Василія), 14 січня, очікується проходження атмосферних фронтів з північного заходу. Буде невеликий дощ і мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Нічна температура від -1 до +4 градусів. Вдень 2-7° тепла.

Абсолютний мінімум температури в цей день був зафіксований у 1987 році – 24,5° морозу. А найтепліше було у 2007 році – 10,5° тепла.

«У зв’язку з активними циклонічними процесами над Атлантикою в найближчі дні буде переважати південно-західне перенесення повітряних мас. Це спричинить помірно теплу погоду та опади у вигляді дощу з мокрим снігом. Стовпчики термометрів вночі опустяться трішки нижче нуля 2-3 морозу, вдень можуть піднятися до 8 градусів тепла», – каже Оксана Мазепа.

На свято Богоявлення, 19 січня, очікується дощ і мокрий сніг. Нічні температури повітря будуть від -4 до 1 тепла, вдень 0-5 тепла. Абсолютний мінімум температури в цей день був зафіксований у 1963 році – 26,2° морозу, а найтепліше на Водохреще було у 2007 році – 7,4° тепла.

За даними синоптиків, до кінця січня різких змін погоди не буде. «З 20 січня ймовірне поступове зниження температури. До нас буде надходити холодна і волога повітряна маса з північного заходу. Очікується невеликий сніг. Ближче до кінця січня ймовірне утворення нестійкого снігового покриву. Нічні температури сягнуть 2-7° морозу. Вдень від -4 до 1° тепла», – розповіла Оксана Мазепа.