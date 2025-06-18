Незаконну порубку біля Бережан виявили екоінспектори

Господарський суд Тернопільщини зобов’язав державне підприємство «Бережанирайагроліс» сплатити понад 700 тис. грн за незаконно зрубані дерева на території Нараївської громади. Працівники лісництва зрубали 80 дерев цінних червоних дубів, хоча документів на вирубку не мали.

Під час огляду лісу поблизу Бережан та села Нараїв працівники екоінспекції спільно з чиновникам з сільради виявили незаконну вирубку дерев. В лісі невідомі зрізали дерева цінної породи – червоні дуби. Загалом пеньків після зрізу екоінспектори нарахували 80. Поліцейські встановили, що до незаконної вирубки причетні працівники ДП «Бережанирайагроліс».

Райагроліс користувався ділянкою лісу, на якій провели вирубку дуба. Однак через неналежну організацію роботи та захист лісу працівники незаконно зрубали 80 дерева. Лісорубний квиток на порубку не видавався, повідомили в Тернопільській обласній прокуратурі в середу, 18 червня.

Суд постановив відшкодувати понад 700 тис. грн шкоди, заподіяної порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища. Гроші повинні сплатити до державного бюджету. На рішення суду можна подати апеляційну скаргу.

Додамо, що деревина породи «червоний дуб» вважається однією з найцінніших серед усіх решти дубів. Ціна за кубічний метр сухої, обрізної дошки червоного дуба коливається від 18 до 37 тис. грн за 1 м3. Необрізна дошка може вартувати дешевше.