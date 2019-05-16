Депутати відтермінували на три місяці запровадження штрафів для власників авто на «євробляхах»

Верховна Рада України продовжила пільговий період для розмитнення авто на єврономерах ще на 90 днів

Верховна Рада України на своєму засіданні у четвер, 16 травня, відтермінувала введення в дію закону про штрафи для власників авто на єврономерах на три місяці. Це передбачено законопроектом № 8371 із поправками, внесеними з голосу. За проголосували 236 нардепів.

Поправки з голосу озвучила депутатка від БПП, голова податкового комітету ВРУ Ніна Южаніна.

«У зв’язку з тим, що сьогодні ми провели позачергове засідання комітету і врахували прохання про відтермінування застосування закону 2612 ще на 90 днів, в пунктах 9.2 та 9.3 розділу 21 прикінцеві та перехідні положення Митного кодексу України та у пункті 1 розділу 2 прикінцевих положеннях закону України 2612 від 23.11.2018 року цифри 180 замінити цифрами 270», - сказала Южаніна.

Таким чином, штрафи почнуть діяти з 24 серпня, уточнила голова податкового комітету.

Зазначимо, що власники автомобілів на європейській реєстрації сьогодні другий день вимагали біля будівлі Верховної Ради продовження пільгового періоду для розмитнення авто.

16 травня між активістами та правоохоронцями сталася сутичка після спроби перекрити рух на вулиці Грушевського.

Як інформував ZAXID.NET, Верховна Рада 8 листопада 2018 року запровадила новий принцип розрахунку ставки акцизного податку на ввезення автівки із-за кордону та збільшила штрафи за нерозмитнені автомобілі. Закон про розмитнення авто з єврономерами набув чинності 25 листопада 2018 року.

22 лютого закінчився термін пільгового періоду застосування ставки акцизного податку (коефіцієнт 0,5) для митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією. Після 22 лютого власники таких автівок сплачували акцизний податок за повною ставкою, що діятиме до 22 травня, після чого штраф за керування автомобілем з іноземною реєстрацією мав складати 170 тис. грн.