Німеччина поставила Україні 30 зенітних САУ «Гепард»

Уряд Швейцарії підтвердив свою відмову погодити передачу Україні боєприпасів для зенітних САУ «Гепард», які Німеччина свого часу придбала у Берна. Про це повідомляє Spiegel.

Міністр економіки Швейцарії Гі Пармелін надіслав листа міністру оборони Німеччини Крістін Ламбрехт, в якому вказав, що не можна погоджуватися на таку поставку військових матеріалів швейцарського виробництва, якщо країна-одержувач втягнута в міжнародний конфлікт.

«Швейцарія застосовує закон про нейтралітет у відносинах з Росією і Україною», – йдеться в заяві Швейцарського департаменту економіки, освіти і досліджень.

Ламбрехт вже більш ніж 10 днів тому звернулася листом до уряду Швейцарії з проханням зняти вето на реекспорт боєприпасів до «Гепардів», щоб Німеччина могла передати Україні 12 тис. 35-мм снарядів, які закупила багато десятиліть тому.

У початковому контракті на продаж зброї Німеччині прописано, що Швейцарія має погодити будь-який подальший її продаж чи передачу безоплатно.

Німеччина надала початковий пакет боєприпасів, що включав близько 60 тис. набоїв. Однак через інтенсивне використання «Гепардів» проти російських безпілотників та крилатих ракет Київ повідомив про гостру нестачу боєприпасів.

Берлін раніше запитував Берн про приблизно 12 400 набоїв швейцарського походження для «Гепардів». Вони були виготовлені цюрихською компанією Oerlikon-Bührle. На початку червня Пармелін вперше офіційно відмовив у експорті, посилаючись на нейтралітет Швейцарії.

«Гепард» став першою системою важкого озброєння, яку Німеччина пообіцяла Україні. До вересня всі 30 обіцяних зенітних САУ були поставлені в країну.