Швейцарія оголосила про намір провести референдум щодо ставлення до ЄС

Президент Швейцарії запропонувала провести референдум про членство в ЄС

Президент Швейцарії Доріс Лойтхард запропонувала провести референдум, в результаті якого громадяни зможуть висловити своє ставлення до співпраці з Європейським Союзом. Про це повідомляє Blick.

За її словами, двостороння співпраця є важливою і тому Швейцарія повинна прояснити відносини з Європою. «Ми маємо знати, в якому напрямку йти. В такому випадку фундаментальний референдум був би корисним», - розповіла Лойтхард в інтерв'ю виданню.

Вона зазначила, що ЄС створює рамкові угоди та домовленості, а Швейцарія за такими правилами грати не хоче і додала, що в ЄС є низка країн, дії яких спрямовані проти Швейцарії. Конкретні назви цих країн президент не уточнила, тому що сама точно не розібралася з цим питанням. Однак Лойтхард зазначила, що найнадійнішим партнером з ЄС для Швейцарії був колишній міністр внутрішніх справ Німеччини, потім фінансів, а нині представник Бундестагу Вольфганг Шойбле.

Лойтхард згадала, що деякі країни порівнюють Швейцарію з Великобританією, якщо мова йде про відносини з ЄС. Вона вважає, що таке порівняння недоречне, тому що ці дві країни ведуть абсолютно різну політику.

Нагадаємо, 20 грудня Швейцарія заморозила активи колишнього президента України Віктора Януковича.