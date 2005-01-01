Арсенія Яценюка зупинили в аеропорту Женеви через запит Росії

У РФ вважають, що Яценюк воював у Чечні та оголосили його в розшук

Колишнього прем'єр-міністра України, лідера партії «Народний фронту Арсенія Яценюка зупинили на паспортному контролі у Женеві (Швейцарія) через запит від Російської Федерації. Про це 23 грудня повідомила прес-секретарка партії Ольга Лаппо.

Вона зазначила, що Яценюка, який прилетів до Женеви з донькою, зупинили на паспортному контролі. Підставою для цієї дії став запит Росії, котра звинувачує колишнього голову українського уряду в участі в бойових діях в Чечні.

«За 10 хвилин все з’ясували і пропустили, попередивши, що аналогічна процедура можлива і під час вильоту», – додала Ольга Лаппо.

Як згодом заявила прес-служба Міністерства внутрішніх справ з посиланням на українське бюро Інтерполу, жодних перешкод для пересування Арсенія Яценюка по всьому світу за ініціативи Інтерполу чи його каналами не існує.

«При розгляді останнього звернення Російської Федерації щодо оголошення Арсенія Яценюка в розшук по лінії Інтерполу за начебто скоєні ним у Чечні злочини Генеральний секретаріат Інтерполу в Ліоні протягом короткого часу розібрався у цій ситуації, визнав це звернення РФ – необґрунтованим і скасував розшуковий циркуляр росіян», – йдеться у повідомленні.

У бюро Інтерполу підкреслили, що жодних офіційних перешкод для пересування Яценюка по всьому світу за ініціативи чи каналами Інтерполу – не існує.

Як писав ZAXID.NET, раніше голова слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін заявив, що нібито Яценюк брав участь у двох зіткненнях чеченських військ та військ РФ у місті Грозний – 31 грудня 1994 року та у лютому 1995 року. Російський слідчий закинув тодішньому прем’єру України участь у катуванні та розстрілі солдат армії РФ.

Згодом Росія передала в українське посольство копію постанови Єссентукского міського суду Ставропольського краю про арешт екс-прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка за трьома статтями, в тому числі – за вбивство.

Cам Яценюк називає ці звинувачення фейковими, він також заявив, що планує судитися з Росією в ЄСПЛ.