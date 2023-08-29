Йдеться про передачу розмінувальної машини-робота Digger

Швейцарія анонсувала передачу машини для розмінування на дистанційному керуванні. Техніка увійде до пакета допомоги вартістю 1,3 млн доларів, повідомили у вівторок, 29 серпня, у прес-службі уряду Швейцарії.

Швейцарський уряд повідомив, що розмінувальну машину передав Федеральному департаменту оборони, цивільного захисту та спорту Швейцарії фонд Swiss Digger. Йдеться про дистанційно керовану машину Digger, проте модель не уточнили.

«Кількість територій в Україні, забруднених мінами, касетними боєприпасами та вибухонебезпечними пережитками війни, значно зросла з початку конфлікту. Для безпечного та ефективного їх очищення Україна терміново потребує спеціалізованого обладнання для гуманітарного розмінування. Це, зокрема, механічне очисне обладнання», – зазначили у прес-службі швейцарського уряду.

Машина готова для доставки в Україну. В комплекті до неї Швейцарія передасть запчастини. Зазначається, що розмінувальна машина прибуде до України вже у вересні 2023 року.

Загальна сума пакета допомоги становить 1,2 млн франків (1,3 млн доларів).

Нагадаємо, наприкінці червня Швейцарія відмовилась продавати 96 танків Leopard 1 для України, пояснивши це порушенням національної політики нейтралітету. За даними прес-служби Швейцарської федеральної ради, запит швейцарської компанії на продаж танків Leopard 1 A5 не відповідає чинному законодавству.