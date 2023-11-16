Загалом до створення трибуналу для Росії доєдналися 38 країн

Швейцарія підтримала створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії Росії проти України. Про це повідомили у четвер, 16 листопада, у прес-службі МЗС Швейцарії.

Швейцарія доєдналася до основної групи з 38 країн, які організовують роботу та формат майбутнього спецтрибуналу. Офіційне приєднання країни до трибуналу відбулося у Берліні 16 листопада за участі посла та голови Управління міжнародного громадянського права Франца Перреса.

«Участь Швейцарії в цій основній групі доповнює її підтримку національних і міжнародних зусиль щодо судового переслідування та судового розгляду всіх міжнародних злочинів, скоєних в Україні. Ці ініціативи відповідають давньому зобов’язанню Швейцарії боротися з безкарністю», – повідомили у прес-службі МЗС країни.

У міністерстві додали, що Швейцарія буде домагатися перегляду Римського статуту для полегшення юрисдикції Міжнародного кримінального суду. Оскільки ні Україна, ні Росія не ратифікували Римський статут, МКС не може розглядати злочин російської агресії. Швейцарія оголосила, що працюватиме над тим, аби МКС зміг розглядати злочини російської агресії у всіх контекстах.

Зазначимо, загалом за останні кілька місяців до спеціального трибуналу доєдналося 38 країн-партнерів. Серед них – США, Франція, Німеччина, Норвегія, Велика Британія, Японія та Канада. Окрім того, організацію трибуналу підтримав Євросоюз, парламентська асамблея НАТО та парламент Ради Європи.