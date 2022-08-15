Через війну до Швейцарії виїхали трохи більше ніж 60 тис. українських біженців

Влада Швейцарії під час розгляду заявок на отримання соціальної допомоги тепер враховуватиме фінансове становище українських біженців. Нові зміни узгодила влада кантонів, пише в понеділок, 15 серпня, «Європейська правда» з посиланням на SwissInfo.

На сьогодні трохи більше ніж 60 тис. українців прибули до Швейцарії й отримали статус захисту S, який дозволяє їм отримувати соціальну допомогу, а також працювати в країні. Але у випадку українців, такі активи, як коштовності, автомобілі, а також банківські активи чи нерухомість у рідній країні не враховуються при розрахунку права на соціальну допомогу. Ця практика відрізняється від того, як у Швейцарії надають допомогу тимчасово прийнятим людям з інших країн. Досі заможні українці також могли отримувати соціальну допомогу.

Минулого тижня кантональна влада, відповідальна за соціальну допомогу, погодилася посилити правила, щоб доходи та майно біженця враховувалися незалежно від того, де воно отримане: в Україні чи у Швейцарії.

Це означає, що, якщо люди зі статусом S знімають кошти з банківських рахунків в Україні або купують там інші активи, ці кошти мають враховуватись при оцінці їхнього доходу. Єдиним винятком залишається автомобіль, оскільки він необхідний для повернення додому.

Очікується, що нові рекомендації щодо того, як чинити з автомобілями та іншими активами, такими як ювелірні вироби, будуть представлені наприкінці осені.