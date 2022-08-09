Німеччина змінила правила перебування українців на території держави. Нові правила запрацюють із 1 вересня 2022 року.

Як повідомляє «Інтерфакс», згідно з рішенням федеральної ради Німеччини, з 1 вересня для громадян України почнуть облікувати час перебування в країні. При цьому, будуть враховувати всі дні перебування в Німеччині, починаючи з 24 лютого. Ті українці, які перебувають у Німеччині понад 90 днів, мають отримати статус тимчасового захисту або виїхати з країни на наступні 90 днів.

Водночас українці, які прибудуть на територію Німеччини після 1 вересня 2022 року, також матимуть змогу легально перебувати в країні впродовж 90 днів. Їм не потрібно буде подавати заяву на реєстрацію статусу тимчасового захисту. Реєстрацію для громадян України буде відкрито на весь час війни.

Зазначимо, що Німеччина приймає біженців з України без обмежень. Кожне велике місто у Німеччині має свій центр для реєстрації біженців з України. Інформацію з адресами та телефонами можна отримати на офіційному сайті державного управління у справах біженців (українською).

Додаткову інформацію для українців у Німеччині можна отримати за цим посиланням.