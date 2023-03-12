Швейцарія утилізує справне зенітне озброєння, яке могло б допомогти Україні протистояти російській агресії. Про це повідомляє NZZ.

За інформацією Міноборони Швейцарії, армія країни має у розпорядженні 60 зенітно-ракетних комплексів Rapier – перша партія ЗРК вже знищена, на черзі ще три.

Швейцарська армія закупила системи Rapier у 1980-х роках. У 2007 році федеральний уряд Швейцарії модернізував системи, армія закупила 2000 сучасних керованих ракет – їх теж утилізують, оскільки наприкінці 2022 року Швейцарія вивела ЗРК Rapier з експлуатації.

Як зазначили автори публікації, ці системи та ракети старі, але не повністю застаріли – їх можна було б дуже добре використовувати проти цілей, що низько літають, таких як безпілотники. Зокрема, ЗРК Rapier могли б знадобитися для боротьби з винищувачами або вертольотами.

Утилізація ЗРК Rapier викликає бурхливу реакцію серед політиків. «Абсурдно, що ми відмовляємося від оборонної зброї», – заявив член Національної ради Швейцарії від «зелених лібералів» Франсуа Пуанте, який підтримує передачу озброєнь Україні.

Передача Rapier Україні була б юридично можлива у Швейцарії. Як пояснили журналісти, Rapier – це система британського виробництва. Саме тому до ракет застосовують зовсім інші правила, ніж до швейцарської зброї. Відповідно до рішення Федеральної ради від 2006 року, іноземні системи, виведені з експлуатації, повинні бути продані до країни-виробника як першочергове завдання, без умов. Цей особливий режим для списаного іноземного озброєння поширювався на продаж танків Leopard до Німеччини. У 2010 році Швейцарія повернула понад 40 Leopard без будь-яких умов. Це не вважається реекспортом.

Швейцарія не надіслала запиту Великій Британії про можливість повернути їй ЗРК Rapier.

За інформацією журналістів, найближчими роками Швейцарія виведе з експлуатації багато іноземних систем озброєння. Наприклад, 248 бойових машин піхоти М113 та понад 100 артилерійських гармат М109. Обидві системи є американськими продуктами й обидві знаходяться на передовій в Україні.

Зауважимо, що Швейцарія дотепер відхилила всі прохання про надання зброї Україні, включно з проханнями інших країн, які хотіли реекспортувати в Україну зброю швейцарського виробництва.