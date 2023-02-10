Іспанія просила дозволу відправити в Україну дві 35-мм зенітні установки

Уряд Швейцарії в п’ятницю, 10 лютого, заборонив Іспанії реекспортувати в Україну дві зенітні гармати швейцарського виробництва, повідомила агенція Reuters.

Як йдеться в публікації, у січні Іспанія звернулася з проханням дозволити їй відправити в Україну дві 35-мм зенітні установки, тому що закон Швейцарії про військові матеріали не дозволяє експортувати військові матеріали, якщо країна призначення бере участь у внутрішньому чи міжнародному збройному конфлікті.

Раніше Швейцарія наклала вето на запити Данії та Німеччини, які хотіли надіслати швейцарську бронетехніку та боєприпаси для допомоги Україні у війні проти Росії.

Як зазначає Forbes, відповідно до швейцарського нейтралітету, який походить з 1815 року та закріплений договором 1907 року, Швейцарія прямо чи опосередковано не відправляє зброю комбатантам на війні. Діє окреме ембарго на продаж зброї Україні та Росії. Треті країни теоретично можуть звернутися до Берна з проханням про реекспорт швейцарської зброї, що є у них на складах, але у дозволі майже завжди відмовляють.

Покупці швейцарської зброї, згідно із законом, не можуть реекспортувати її, і це обмеження, за словами деяких представників великої збройної промисловості країни, тепер завдає шкоди торгівлі. Заклики європейських сусідів Швейцарії дозволити такі постачання до Києва тим часом ставали дедалі голоснішими в міру посилення наступу Росії, і два парламентські комітети з безпеки рекомендували відповідним чином пом’якшити правила.

Цього тижня агентство Reuters писало, що Швейцарія близька до того, щоб порвати з багаторічним статусом нейтральної держави, оскільки проукраїнські настрої у суспільстві та політичних колах чинять тиск на уряд з метою скасування заборони на експорт швейцарської зброї. Опитування у Швейцарії, проведене Sotomo, показало, що 55% респондентів виступають за дозвіл на реекспорт зброї в Україну.