Швейцарія видала Україні екс-керівника агрохолдингу, підозрюваного у шахрайстві на 800 млн грн

В аеропорту "Бориспіль" підозрюваного зустріли українські правоохоронці

Швейцарія видала Україні громадянина, який розшукується за шахрайство, що завдало збитків на суму близько 800 млн грн, повідомила Генеральна прокуратура України.

«Завершена процедура екстрадиції з Швейцарської Конфедерації в Україну громадянина, який розшукувався за скоєння шахрайства в особливо великих розмірах, що спричинило матеріальну шкоду загальною сумою 799 млн 300 тис. грн», – сказано у повідомленні.

У ГПУ розповіли, що швейцарські правоохоронці в жовтні 2018 року прийняли рішення про видачу цієї людини в Україну, 5 листопада його прийняли українські правоохоронці та передали органу досудового розслідування.

У свою чергу, заступник генпрокурора України Євген Єнін уточнив, що йдеться про колишнього керівника одного з найбільших українських агрохолдингів.

«Сьогодні зі Швейцарії в Україну переданий екс-глава одного з найбільших агрохолдингів, розшукуваний за скоєння шахрайства в особливо великих розмірах – близько 800 мільйонів гривень», – написав він у Facebook у понеділок, 5 листопада.

Фото Євгена Єніна

Єнін наголосив, що екстрадиція ускладнювалася протидією «зацікавлених осіб не тільки в швейцарській, але і в українській правоохоронній і судовій системах».

При цьому в повідомленні Генпрокуратури не названо імені й прізвища екстрадованого громадянина. Але допис заступника генпрокурора проілюстрований фотографіями з екстрадицією людини, схожої на екс-генерального директора агрохолдингу «Мрія» Миколу Гуту, зазначила агенція «Інтерфакс-Україна». При цьому офіційного підтвердження особи екстрадованого немає.