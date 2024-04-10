Швейцарія планує посилити економічний розвиток і довгострокову реконструкцію України протягом наступних дванадцяти років і виділить на це 5 млрд євро. Про це повідомляє «Європейська правда».

Таке рішення ухвалила Федеральна рада Швейцарії на своєму засіданні 10 квітня. До 2036 року планується виділити загалом 5 млрд швейцарських франків (понад 5 млрд євро). Як перший крок, близько 1,5 млрд виділять з бюджету міжнародного співробітництва до 2028 року.

«Ця сума чітко демонструє солідарність Швейцарії з людьми, які постраждали від війни в Україні, і сприятиме зміцненню стабільності на європейському континенті», – заявили у Федеральній раді Швейцарії.

Там нагадали, що Швейцарія та Україна спільно започаткували широкомасштабний процес політичного відновлення на Конференції з питань відновлення України в Лугано в липні 2022 року.

На своєму сьогоднішньому засіданні Федеральна рада також доручила МЗС та Мінекономіки розробити спільну програму для України, яка включатиме відповідні механізми нагляду за допомогою.