Загалом планують відновити 230 км колій

У 2024 році Швейцарія виділить на відновлення залізничної інфраструктури України додаткові 10 млн франків (10,3 млн євро) на грантовій основі. Зокрема, угода передбачає постачання рейкових скріплень, які дозволять відновити 230 км залізничних шляхів, повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці» в понеділок, 10 червня.

Проєкт додаткової угоди до грантової домовленості між Україною та Швейцарією ухвалив Кабмін 7 червня. Саму грантову угоду підписали український та швейцарський уряди ще у грудні 2023 року.

Відповідно до угоди, «Укрзалізниця» протягом 2024-2025 років отримає рейкові скріплення для відновлення залізничної інфраструктури. Перш за все, йдеться про ремонт на напрямках транспортних коридорів, які межують з країнами Євросоюзу – Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією, – в напрямку портів та Транс’європейської транспортної мережі (TEN-T).

«”Укрзалізниця” планує, використовуючи зазначені скріплення, відновити загалом 230 км залізничної інфраструктури та підвищити швидкість і пропускну спроможність на відремонтованих ділянках та забезпечити безперебійний перевізний процес залізничним транспортом», – повідомили у пресслужбі компанії.

Де будуть відновлювати залізницю

Загалом в межах нової угоди очікується відновити шляхи на п’ятьох напрямках. Здебільшого це західні чи центрально-східні залізничні шляхи.

Роботи протягом 2024-2025 років заплановані на таких напрямках:

Львів – Ужгород;

Київ – Жмеринка – Підволочиськ – Львів;

Жмеринка – Вапнярка – Одеса;

Київ – Гребінка – Красноград – Лозова;

Київ – Миронівка – П’ятихатки – Чаплине.

Нагадаємо, на початку в Ужгороді стартувало будівництво євроколії до прикордонного Чопа. Ужгород стане першим обласним центром, який отримає сполучення з ЄС євроколією – перші 20 символічних метрів євроколій встановили за участі прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.