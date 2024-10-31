Депортаційний рейс вилетів зі Швейцарії до Польщі, звідти людей доставлять в Україну

Швейцарія вперше від початку повномасштабного вторгнення депортувала з країни трьох українців. Про це у четвер, 31 жовтня, повідомила швейцарська щоденна газета NZZ (Neue Zürcher Zeitung).

Зазначається, що депортовані чоловіки вчинили на території Швейцарія злочини. Депортаційний рейс вилетів зі Швейцарії до Польщі, звідки трьох українців наземним транспортом доправлять в Україну.

«Дійсно, три людини були репатрійовані в Україну спецрейсом. Це засуджені злочинці, яких видворили з країни. Додаткова інформація про людей не може бути надана через захист даних і конфіденційності», – цитує NZZ Державний секретаріат з питань міграції.

Як зазначають журналісти, ймовірною підставою для депортації стали важкі злочини: пограбування, позбавлення волі або тілесні ушкодження. Ці злочини вони скоїли в кантоні Цюрих, де були засуджені.

У Державному секретаріаті з питань міграції також наголосили, що депортація до України є виправданою, навіть попри війну у країні. Законність їхнього повернення не потребує перевірки.

«Єдине, що потрібно перевірити, чи загрожує людям переслідування, чи серйозні порушення прав людини після депортації. У випадку з трьома українцями проблем вочевидь не побачили. Можливий призов на військову службу не є перешкодою», – повідомили у відомстві.

Журналісти NZZ також припускають, що влада Швейцарії посилює контроль за міграційними процесами в країні. Зокрема, два тижні тому ЗМІ повідомляли про депортацію зі Швейцарії двох громадян Афганістану, які також вчинили кримінальні злочини. Як зазначає NZZ, примусове повернення людей до Афганістану наразі здійснюють лише дві європейські країни – Німеччина та Швейцарія.

Водночас у Державному секретаріаті з питань міграції не сказали, чи плануються незабаром подальші депортації українців.

Зазначимо, що за даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, станом на 7 травня 2024 року у Швейцарії офіційно зареєстровано понад 65 тис. українських біженців зі статусом тимчасового захисту.