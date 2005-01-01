Швейцарська компанія відкрила авіарейс між Києвом та Цюріхом

Ціни на квитки починаються від 185 доларів

Авіакомпанія Swiss International Airlines, що входить у групу компаній Lufthansa, з 26 березня відкрила пряме авіасполучення між Києвом і Цюріхом (Швейцарія). Про це повідомив генеральний директор компанія Swiss airways в Україні Рене Койнзак, передає УНІАН.

«Ми відновлюємо рейси з Києва в Цюріх. Це будуть регулярні рейси, а не сезонні. Ми відкриваємо нові ворота на український ринок. Через місто Цюріх українці можуть подорожувати по всьому світу», – сказав він.

Койнзак зазначив, що Lufthansa працює на ринку України близько 20 років і є другим перевізником за кількістю пасажирів в Україні.

За його словами, рейси здійснюватимуться чотири рази на тиждень – в понеділок, середу, п’ятницю та неділю.

Згідно з інформацією на сайті перевізника, квитки з Києва стартують від 185 доларів.

Нагадаємо, 23 березня аеропорти «Бориспіль» і «Львів» підписали угоди з Ryanair. З жовтня цього року компанія відкриє 15 рейсів з України з початковою ціною квитків у 10 євро.