Владімір Путін і глава КНР Сі Цзіньпін можуть зустрітися вже найближчим часом

Китайський лідер Сі Цзіньпін планує відвідати Москву для проведення саміту з російським президентом Владіміром Путіним у найближчі місяці. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal з посиланням на поінформовані дипломатичні джерела.

Як повідомляється, імовірна зустріч Сі Цзіньпіна та Путіна стане частиною просування «багатопартійних мирних переговорів» і дозволить Китаю повторити свої заклики не застосовувати ядерну зброю.

За словами співрозмовників видання, підготовка до візиту перебуває на ранній стадії і час його проведення ще не визначено. Сі Цзіньпін може відвідати РФ у квітні чи на початку травня, коли Кремль святкуватиме перемогу у Другій світовій війні над Німеччиною.

Західні столиці висловили скептицизм щодо дипломатичної ініціативи Китаю, загальні обриси якої вперше були озвучені минулого тижня головним дипломатом країни Ван І на Мюнхенській конференції з безпеки. Водночас очікується, що Ван I під час свого сьогоднішнього візиту до Москви обговорить майбутню поїздку Сі Цзіньпіна.

Останній візит Сі Цзіньпіна до РФ відбувся ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Після цього російський диктатор не раз натякав своєму партнеру на новий візит, проте у КНР його ініціативи ігнорували.

Зауважимо, що наразі Китай утримується від критики Росії після її вторгнення до України, проте на саміті G20 в Індонезії Сі Цзіньпін нібито «рішуче виступив проти використання атомної зброї та підтримав деескалацію та припинення вогню». Також стало відомо, що китайський лідер виступить із «мирною промовою» у річницю повномасштабної війни Росії проти України.