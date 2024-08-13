За ініціативи ДБР до однієї з військових частин Національної гвардії України передали 23 тонни автозапчастин російського концерну «ГАЗ» вартістю близько 5,7 млн грн. Їх незаконно намагалися ввезти в Україну у серпні 2023 року. Про це у вівторок, 13 серпня, повідомили у пресслужбі ДБР.

Зазначається, що росіяни намагалися обійти санкції та поставити в Україну контрабандну продукцію через треті країни. Товар оформлювали на білоруські так звані фірми-прокладки, а потім направляли на адресу компаній у Європі, які начебто офіційно експортували продукцію до України.

«Під час перевірки супровідних документів було встановлено, що запчастини постачаються за контрактом із розрахунками у російських рублях. Кінцевим отримувачем коштів є комерційна структура, банківський рахунок якої відкрито в країні-агресорі», – йдеться у повідомленні.

Співробітники ДБР та Київської митниці запобігли ввезенню російських запчастин на територію України. Товари російського виробництва вилучили у межах кримінального провадження за фактом пособництва країні-агресору (ч. 2 ст. 110-2 КК України). Тепер ним за призначенням користуватимуться українські військові.

Зазначимо, що 9 квітня 2022 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка повністю забороняє ввозити на територію України товарів з країни-агресора, тобто з Російської Федерації.