Сили безпілотних систем знищили рідкісну північнокорейську РСЗВ М1991
М1991 – аналог радянської РСЗВ «Ураган», але з калібром 240 мм і дальністю до 60 км
Українські захисники знищили рідкісну північнокорейську реактивну систему залпового вогню М1991. Уперше про наявність цих систем на озброєнні російської армії стало відомо у квітні 2025 року. Про це повідомили Сили безпілотних систем Збройних сил України в п’ятницю, 27 червня.
Рідкісну РСЗВ М1991 на Новопавлівському напрямку на Донеччині виявили оператори 413-го батальйону «Рейд» СБС. Бійці батальйону знищили вороже озброєння за допомогою ударного дрона.
«Пілот влучив ударним БпЛА в один зі снарядів на пакеті направляючих. Боєприпас спрацював та прошив кабіну екіпажу, а далі здетонував весь боєкомплект», – розповіли військові.
М1991 – північнокорейський аналог радянської 220 мм РСЗВ «Ураган», але зі збільшеним калібром – 240 мм – і дальністю ураження до 60 км. Уперше наявність цих систем на озброєнні противника була підтверджена на відео у квітні 2025 року.
Нагадаємо, 27 червня ЗСУ збили два рідкісні російські ударно-розвідувальні безпілотники «Форпост-Р». Кожен з них коштує приблизно 7 млн доларів.