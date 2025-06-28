Випробування нових високоточних ракет для РСЗВ М-1991 у Північній Кореї, травень 2024 року

Українські захисники знищили рідкісну північнокорейську реактивну систему залпового вогню М1991. Уперше про наявність цих систем на озброєнні російської армії стало відомо у квітні 2025 року. Про це повідомили Сили безпілотних систем Збройних сил України в п’ятницю, 27 червня.

Рідкісну РСЗВ М1991 на Новопавлівському напрямку на Донеччині виявили оператори 413-го батальйону «Рейд» СБС. Бійці батальйону знищили вороже озброєння за допомогою ударного дрона.

«Пілот влучив ударним БпЛА в один зі снарядів на пакеті направляючих. Боєприпас спрацював та прошив кабіну екіпажу, а далі здетонував весь боєкомплект», – розповіли військові.

М1991 – північнокорейський аналог радянської 220 мм РСЗВ «Ураган», але зі збільшеним калібром – 240 мм – і дальністю ураження до 60 км. Уперше наявність цих систем на озброєнні противника була підтверджена на відео у квітні 2025 року.

Нагадаємо, 27 червня ЗСУ збили два рідкісні російські ударно-розвідувальні безпілотники «Форпост-Р». Кожен з них коштує приблизно 7 млн доларів.