Росія кинула на війну 369 тис. військових та 5900 одиниць важкого озброєння, повідомив у середу, 26 квітня, комунікаційний майданчик Сил оборони України Military Media Center.

Як йдеться в повідомленні, за останніми даними до бойових дій проти України Росія кинула до 48 бригад та 122 полків, окупаційні сили налічують близько 315 формувань. «Таким чином, росія продовжує повномасштабну збройну агресію і, виходячи з останньої інформації, не відмовляється від планів знищення України як самостійної держави», – констатували Сили оборони України.

Українські військові прогнозують, що найближчим часом окупанти зосередять свої зусилля на веденні наступальних дій з метою витіснення Сил оборони з важливих центрів Донецької області. Першочерговою метою ворога залишається Бахмут, а саме встановлення повного контролю над цим містом. Також противник продовжуватиме спроби захопити інші міста регіону – Авдіївку та Мар’їнку.

«Ворог скеровує зусилля для виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утримання під контролем тимчасово окупованих територій. Фіксується, що для цього російські війська підсилили своє сухопутне угруповання на один полк», – зазначили в Силах оборони.

Разом з цим, проведення у найближчий час наступальних дій ворога з білоруського напрямку виглядає вкрай малоймовірним. Водночас Росія продовжить тримати під загрозою масованих ракетних ударів об’єкти цивільної та військової інфраструктури України, наголосили в Силах оборони.