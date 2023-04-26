Росія закидає потрібні їй наративи у великі західні медіа і працює в цьому напрямку дуже ретельно. Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів в інтерв'ю Radio NV.

«Безумовно, Росія вміє працювати більш тонко вже сьогодні, ніж примітивна пропаганда. Ось всі ці класичні російські пропагандисти, з яких ми з вами "мемимо", не мають жодного стосунку до реальних спроб вести тонку пропаганду в тих чи інших європейських чи глобальних медіа. Вони більш тонко працюють», – розповів радник голови ОП.

За його словами, «анонімні джерела» у таких публікаціях намагаються довести, що Україні не вистачить ресурсів на звільнення всієї своєї території, що західний світ зупинить військову допомогу, «якщо Україна єдиним ударом одразу не знищить всі російські спроможні бойові частини», та що треба шукати «якийсь компроміс».

Подоляк наголосив, що насправді компроміс неможливий, і потрібно дотримуватися єдиної стратегії і «спокійно пояснювати, що будь-які слова умиротворення України означають заохочення агресора».

«Якщо ми сьогодні будемо говорити про переговори, мирне врегулювання, це означає, що ми маємо свідомо віддати частину своєї території, заохочуючи Росію до наступних етапів війни. Треба правильно ставити питання і не боятись, що такі публікації з’являються. Просто постійно пояснювати: жодних миротворчих ініціатив», – додав радник голови ОП.

Також він нагадав, що Захід постійно пояснює, що Росія у нинішньому вигляді «зруйнувала міжнародне право», і, якщо вона не програє, це буде стимулювати інші режими до агресивнішої поведінки.