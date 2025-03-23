Військовий джип Inguar-3

Українські військовослужбовці отримають першу партію вітчизняних бронемашин Inguar-3 влітку 2025 року. Військова техніка вже буде модифікована відповідно до запитів бійців Сил оборони, які тестували вітчизняні бронемашини минулого року. Про це в інтерв’ю Армія TV розповів СЕО та співзасновник компанії Inguar Defence Артем Ющук.

За словами Ющука, серійні машини будуть оснащені системою РЕБ, якою можна буде керувати безпосередньо з салону автомобіля за допомогою окремої консолі.

Також військові заявили розробникам, що бронемашини повинні мати антидронові решітки чи потенційні кріплення під них. Тому компанія готує рішення, яке дозволить зі заводу доукомплектовувати машину антидроновим захистом.

Що цікаво, замість дзеркал в бронеавтомобілі Inguar встановлені камери бокового огляду. Артем Ющук зазначає, що це рішення виправдало себе на 100%, і цю технологію використовуватимуть для всієї лінійки військової техніки.

«При русі вдень та вночі камери мають можливість перемикати режими, тобто ми не маємо дискомфорту при відображенні картинки незалежно від пори доби», – зокрема пояснив гендиректор Inguar Defence.

Наразі компанія Inguar Defence розробляється дистанційно керований бойовий модуль для бронемашини. Цей модуль стабілізований і передбачає можливість встановлення великокаліберного кулемета Browning M2 12,7 мм або автоматичного гранатомета Mk-19, який буде спарений з кулеметом ПКТ калібру 7,62 мм.

Окрім цього, компанією проєктується машина для медичної евакуації на базі бронеавтомобіля Inguar. Такі автомобілі, імовірно, будуть оснащені задньою апареллю для полегшення евакуації поранених.

Inguar-3 – український легкий багатоцільовий бронеавтомобіль класу MRAP, розроблений компанією Inguar Defence. Офіційно бойову броньовану машину представили у березні 2023 року.

Inguar-3 доступний у багатьох варіаціях та двох версіях шасі: 4x4 і 6x6. Машина комплектується двома паливними баками. Повідомлялось, що машина має захист від бронебійної кулі 7,62×54, випущеної з гвинтівки, а також підрив 8 кг у тротиловому еквіваленті міни під колесом або під днищем автомобіля.

Броньовик використовували бійці 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» для евакуації в Серебрянському лісі влітку 2024 року. Inguar-3 також тестували прикордонники у Сумській області.

Наприкінці грудня 2024 року було повідомлено, що компанія отримала перші державні замовлення для Сил оборони. Ціна машини за умови серійного виробництва – близько 16-17 млн грн (420 тис. доларів).