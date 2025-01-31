Сили оборони атакували командний пункт росіян

У п’ятницю, 31 січня, Сили оборони завдали удару по командному пункту «Курськ» Збройних сил Росії, що розташований у місті Рильськ Курської області. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Зазначається, що удар по російському командному пункту на Курщині завдали підрозділи ракетних військ і артилерії.

«Внаслідок високоточного та скоординованого удару знищено пункт управління противника. Ця операція – частина системної роботи зі знищення командних пунктів ворога, позбавлення його можливості ефективно координувати бойові дії та логістику», – йдеться у повідомленні.

У Telegram-каналі «Типичный Рыльск» місцеві жителі повідомляли, що близько 08:45 у місті пролунала серія вибухів.

Росіяни скаржаться на вибухи у місті Рильськ

Зазначимо, що у міноборони Росії відзвітували, що близько 10:20 ППО нібито збила два безпілотники на Курщині. Водночас ранкову атаку на місто Рильськ там не коментували.

«Сили оборони України продовжують завдавати втрат окупаційним військам, руйнуючи їхню систему управління та знижуючи їхній наступальний потенціал. Операції зі знищення командних пунктів противника триватимуть до повного припинення російської агресії проти України», – наголосили у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, 10 січня Генштаб ЗСУ повідомляв, що Сили оборони завдали високоточного удару по пункту управління 3-го армійського корпусу ЗС Росії на Донеччині.