ЗСУ відбили всі спроби штурму росіян впродовж доби

1 січня на фронті відбулося 56 бойових зіткнень. ЗСУ відбили атаки ворога. Однак Генеральний штаб зазначає, що ситуація на сході та півдні складна.

Як повідомив Генштаб у вечірньому зведенні станом на 18:00, на Куп’янському напрямку українські військові відбили 7 атак окупантів – біля Синьківки та східніше від Петропавлівки Харківської області, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону українських військ.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 10 атак противника поблизу Богданівки, Кліщіївки, Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 4 атаки ворога біля Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 14 – біля Первомайського та Невельського Донецької області. Ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення за підтримки авіації.

На Запорізькому напрямку росіяни безуспішно намагалися відновити втрачене розташування біля Роботиного. Сили оборони відбили 3 їхні атаки.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом доби противник здійснив 18 безуспішних штурмових дій, але українські воїни й надалі утримують зайняті позиції та завдають противнику значних втрат.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 6 артилерійських систем, 3 засоби протиповітряної оборони та пункт управління противника.