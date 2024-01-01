Фактично у всіх регіонах України працювала ППО

У новорічну ніч російська армія застосувала проти України рекордну кількість ударних БпЛА типу «Shahed». Українським захисникам вдалося збити 87 із 90 безпілотників.

Як розповіли у командуванні Повітряних сил ЗСУ, атака здійснювалась хвилями із чотирьох напрямків: мис Чауда, Балаклава – Крим, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ.

«Усього зафіксовано пуски 90 ворожих безпілотників Shahed-136/131. Також ворог завдав удару чотирма зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині, трьома протирадіолокаційними ракетами Х-31П та однією Х-59 з тимчасово окупованих територій Херсонської і Запорізької областей», – йдеться в повідомленні.

Українським захисникам вдалось знищити рекордну кількість ворожих ударних БпЛА – 87 із 90.

У більшості регіонів України було оголошено повітряну тривогу за маршрутом руху безпілотників. Також була загроза застосування аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» через зліт винищувачів МіГ-31К. Фактично у всіх регіонах працювала протиповітряна оборона. Повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони, винищувальна авіація та зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил ЗСУ.

Зазначимо, у новорічну ніч Росія атакувала ударними дронами, зокрема, Львів та Одесу.