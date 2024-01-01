Повітряні сили повідомили про рекордну кількість збитих за ніч «Шахедів»
У новорічну ніч українські захисники знищили 87 із 90 випущених Росією ударних дронів
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У новорічну ніч російська армія застосувала проти України рекордну кількість ударних БпЛА типу «Shahed». Українським захисникам вдалося збити 87 із 90 безпілотників.
Як розповіли у командуванні Повітряних сил ЗСУ, атака здійснювалась хвилями із чотирьох напрямків: мис Чауда, Балаклава – Крим, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ.
«Усього зафіксовано пуски 90 ворожих безпілотників Shahed-136/131. Також ворог завдав удару чотирма зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині, трьома протирадіолокаційними ракетами Х-31П та однією Х-59 з тимчасово окупованих територій Херсонської і Запорізької областей», – йдеться в повідомленні.
Українським захисникам вдалось знищити рекордну кількість ворожих ударних БпЛА – 87 із 90.
У більшості регіонів України було оголошено повітряну тривогу за маршрутом руху безпілотників. Також була загроза застосування аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» через зліт винищувачів МіГ-31К. Фактично у всіх регіонах працювала протиповітряна оборона. Повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони, винищувальна авіація та зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил ЗСУ.
Зазначимо, у новорічну ніч Росія атакувала ударними дронами, зокрема, Львів та Одесу.