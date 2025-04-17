Бій тривав понад дві з половиною години

Російські окупанти змінили тактику на півдні України й почали штурмові дії в складі підрозділів 16 квітня близько 18:00. Українські захисники втримали всі позиції та знищили понад сотню російських загарбників. Про це повідомили в Telegram-каналі Сил оборони Півдня України 17 квітня.

Як йдеться, склад штурмового угруповання ворога налічував не менше 320 солдатів, 40 одиниць бойової броньованої техніки, три танки та близько десятка багі. Росіяни намагались атакувати ділянку фронту біля П’ятихаток, Степового, Лобкового, Малої Токмачки та Малих Щербаків. Противник використав кілька полків 58-ї загальновійськової армії південного військового округу.

За інформацією Сил оборони, повітряна розвідка завчасно виявила рух ворога. Після цього по колонах ударили безпілотниками та артилерією.

«Перше утворення російської бойової техніки (знищено три БМП) відбулося за 8 км до лінії бойового зіткнення. Бій тривав понад дві з половиною години, українські завдавали вогневого враження по штурмовиках», – ідеться в повідомленні.

У результаті бойових дій росіяни втратили 29 одиниць бойової техніки, 140 солдатів, пошкоджень зазнали три танки.

Нагадаємо, 15 квітня українські десантники відбили масований російський штурм із бронетехнікою на Новопавлівському напрямку.